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Web3 müzik platformu sanatçılara stablecoin ödemesi sunuyor

Web3 müzik platformu sanatçılara stablecoin ödemesi sunuyor
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Web3 müzik platformu Audius, sanatçılara stablecoin ödemeleri sunan yeni özelliğini duyurdu. Platform, müzisyenlere içerikleri için USD Coin (USDC) cinsinden doğrudan ödeme alma ve fiyatlandırma kontrolü sağlıyor. Bu hamle, Blockchain teknolojisinin müzik endüstrisindeki uygulamalarını genişletirken geleneksel streaming hizmetlerine alternatif bir model sunuyor.

Müzik endüstrisi, Web3 teknolojileriyle yeniden şekilleniyor. Audius platformu, sanatçılara USD Coin (USDC) cinsinden doğrudan ödeme imkanı ve fiyatlandırma kontrolü sağlayan yeni özelliklerini duyurdu. Bu gelişme, müzisyenlere geleneksel streaming platformlarından farklı olarak daha fazla özgürlük ve gelir fırsatı sunuyor. Blockchain tabanlı bu yeni model, müzik endüstrisinde sanatçı odaklı bir dönüşümün habercisi olabilir.

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Audius, özel beta aşamasını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu güncelleme ile platform üzerindeki sanatçılar artık fiyatlandırma konusunda tam kontrol sahibi olurken içerikleri için USD Coin (USDC) cinsinden doğrudan ödeme alabilecekler. Hayranlar, kredi kartlarını kullanarak sanatçılara USDC olarak ödeme yapabilecek, sanatçılar ise bu stablecoini istedikleri para birimine çevirebilecekler.

Audius'un bu yeni özelliği, aynı zamanda topluluk gelir paylaşım modelini de beraberinde getiriyor. Her ödemenin yüzde 10'u Audius topluluk hazinesine aktarılacak ve bu fonların nasıl kullanılacağı gelecekte yönetişim kararlarıyla belirlenecek.

Audius'un kurucu ortağı ve CEO'su Roneil Rumburg, platformun esnekliği konusundaki heyecanını dile getirdi. Rumburg "Sanatçıların müzik pazaryerimizi kullanarak hayranlarıyla nasıl etkileşime geçtiklerini ve kendileri için tamamen yeni bir gelir akışı yarattıklarını görmek çok etkileyici; heyecan verici / ilham verici indirme satışlarından yenilikçi yarışmalara kadar..." açıklamasında bulundu.

Örneğin erken benimseyenlerden ve beta kullanıcılarından Kato On The Track, pazaryerini indirme ve beat satışları için başarıyla kullanarak geleneksel streaming modellerinin dışında gelir elde etmeyi başardı.

Rapçi MadeinTYO ise Audius platformundaki Web3 araçlarını kullanarak topluluğuyla etkileşime geçmek için bir yarışma düzenledi. Bu sayede müziği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurken, hayranlar onun müzik parçalarını kullanarak kendi şarkılarını oluşturma fırsatı yakaladı.

DistroKid, EMPIRE ve Ninja Tune gibi bağımsız plak şirketleri de platformda yerlerini alarak sanatçılarının bu özelliklerden yararlanmasına olanak tanıdı. Ayrıca Audius'un Kobalt, ASCAP, BMI ve SESAC gibi büyük telif hakları kuruluşlarıyla lisans anlaşmaları imzalaması, platformun endüstri içindeki rolünü daha da meşrulaştırıyor.

Spotify ve Apple Music gibi platformlar uzun süredir streaming pazarına hakim olsa da Audius gibi merkeziyetsiz çözümlerin yükselişi, bu iş modellerine yavaş yavaş meydan okumaya başlıyor. Web3 teknolojilerinin müzik endüstrisindeki bu ilerleyişi, sanatçılar için yeni fırsatlar yaratırken dinleyiciler için de daha şeffaf ve adil bir ekosistem vaat ediyor.

Bu gelişmeler, müzik endüstrisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sanatçılar, geleneksel aracıları atlayarak doğrudan hayranlarıyla etkileşime geçme ve gelirlerini artırma şansı elde ediyor. Dinleyiciler ise sevdikleri sanatçıları daha doğrudan destekleme imkanı buluyor.

Audius'un bu hamlesinin, diğer dijital müzik platformlarını da benzer özellikler sunmaya teşvik etmesi muhtemel görünüyor. Bu durum, müzik endüstrisinde daha geniş çaplı bir dönüşümün habercisi olabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Blockchain

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