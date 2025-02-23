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Wanda Nara L-Gante Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyecek mi? Wanda Nara İstanbul'da mı, neden İstanbul'a geldi?

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Mauro Icardi'nin İstanbul'a geleceği haberinin ardından, Wanda Nara'nın da Best of Europe Awards töreninde "Yılın Kadını" ödülünü almak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Derbi öncesi dikkat çeken bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Wanda Nara Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyecek mi?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Wanda Nara Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyecek mi? Wanda Nara İstanbul'da mı, neden İstanbul'a geldi?

WANDA NARA İSTANBUL'DA MI?

Wanda Nara da İstanbul'a geliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Nara, "En sevdiğim şehirlerden birine seyahat ediyorum." yazdı.

WANDA NARA GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI İZLEYECEK Mİ?

Wanda Nara Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyip izlemeyeceğine dair henüz bilgi paylaşımadı.

ACUN ILICALI İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Wanda Nara ile sevgilisi L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği iddiaları üzerine X'te bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara L-Gante Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyecek mi? Wanda Nara İstanbul'da mı, neden İstanbul'a geldi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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