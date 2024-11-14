Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante'den çocuk beklediğine inanarak Arjantin'e gittiği iddia edildi. Peki, Wanda Nara hamile mi?

WANDA NARA HAMİLE Mİ?

Magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında son zamanlarda futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara yer alıyor. Icardi ve Nara, 10 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı almıştı.

Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra çift yeniden barışmıştı.

İkilinin mutluluğu kısa sürmüş ve Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu.

Arjantin basınındaki yeni iddiaya göre; Wanda Nara, Rapçi L - Gante'den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. İddianın devamında ise Mauro Icardi'nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de Nara'nın hamileliği olduğu yer alıyor. Ancak Wanda Nara, bu iddiayı sosyal medya üzerinden yalanladı.