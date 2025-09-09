Wall Street Blockchain devrimine hazırlanıyor
Nasdaq, hisse senetleri ve ETF'lerin tokenize versiyonlarının geleneksel muadilleriyle aynı emir defterinde işlem görmesi için SEC'den onay istedi. Bu türünün ilk girişimi olan teklifle 2026'da Blockchain tabanlı uzlaşma sistemi devreye girecek. Wall Street'in dijital dönüşümünde tarihi bir adım atılıyor.
Geleneksel finans dünyası ile Blockchain teknolojisi arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor. Nasdaq'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu teklifle birlikte, menkul kıymet piyasalarında köklü bir dönüşüm süreci başlayabilir.
Nasdaq'ın Yeni Modeli Finans Dünyasını Değiştirecek
Nasdaq'ın önerdiği model oldukça yenilikçi nitelikte. Tokenize edilmiş hisseler, dayanak varlıklarıyla tam denklik prensibi üzerinden işlem görecek.
Bu yaklaşım, yatırımcıların aynı hak ve ayrıcalıklara sahip olmalarını garanti ediyor. Merkezi takas altyapısı hazır olduğunda, işlemler zincir üzerinde gerçekleştirilebilecek.
Merkezi saklama kuruluşunun DTC'nin bu modeli desteklemesi hedefleniyor. Wall Street'in tokenizasyona olan ilgisi hızla artarken, finansal hizmet devi Citadel Securities gibi sektör devleri de benzer yaklaşımları destekliyor.
Trump yönetiminin kripto dostu politikaları bu gelişmeleri hızlandırıyor. Kongre üyeleri, tokenize varlıkların düzenleyici çerçevesini netleştiren mevzuat üzerinde çalışıyor.