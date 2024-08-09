Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Süper Kupa şampiyonluğu yaşad ı. Peki, Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü oldu? Volkan Demirel hangi takımda?

VOLKAN DEMİREL HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

Doğum: 27 Ekim 1981 (42 yıl yaşında), Fatih, Türkiye

Volkan Demirel (d. 27 Ekim 1981, İstanbul), kaleci mevkiinde görev yapmış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör.

Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası' nda mücadele etmiştir. 2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakan Volkan Demirel, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2021 Aralık ayında Fatih Karagümrük takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2022'de Fatih Karagümrük'den ayrıldı. 19 Eylül 2022 tarihinde Hatayspor'un teknik direktörü oldu. 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatayspor'dan istifa ettiğini açıkladı.

Volkan Demirel şuanda kulüpsüzdür.