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Voleybol çift vuruş nedir? Voleybolda çift vuruş nasıl oluyor?

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Voleybol sporunda çift vuruş, bir oyuncunun topa ardışık olarak iki kez vurması durumudur. Bu durum, oyun kurallarına aykırıdır ve genellikle hata olarak kabul edilir. Çift vuruş, genellikle topun oyuncunun vücuduna çarptıktan sonra tekrar vurulmasıyla oluşur.

Voleybol maçlarında "çift vuruş," topa aynı oyuncunun ardışık iki kez dokunması anlamına gelir ve oyunda yasaktır. Spor severler, çift vuruşun ne anlama geldiğini ve nasıl olduğunu merak ediyor. Voleybol oynarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve voleybol kuralları araştırılıyor. Peki, Voleybol çift vuruş nedir? Voleybolda çift vuruş nasıl oluyor?

VOLEYBOL ÇİFT VURUŞ NEDİR?

Voleybol kurallarına göre, bir oyuncu topa ardışık iki kez dokunamaz. Bu durum, topa her vuruşun farklı bir oyuncu tarafından yapılmasını sağlamak için getirilmiş bir kuraldır.

Voleybol çift vuruş nedir? Voleybolda çift vuruş nasıl oluyor?

VOLEYBOL ÇİFT VURUŞ NASIL OLUYOR?

Çift vuruş, hakem tarafından tespit edilir ve genellikle topun düşmesiyle birlikte yapılan bir hatadır. Hakem, topun bir oyuncu tarafından iki kez dokunup dokunmadığını gözlemler ve kural ihlali yapıldığında karşı tarafın lehine bir sayı veya servis hakkı verir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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