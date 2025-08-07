Viking, futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden bir futbol takımıdır. Bu takım, ülkesinin öklü ekiplerinden biri olarak bilinir ve merkezi Stavanger şehrinde bulunmaktadır. Peki, Viking hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

VİKİNG HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Viking Fotballklubb, 1899 yılında Norveç'in Stavanger şehrinde kurulmuştur. İlk zamanlarında daha çok yerel organizasyonlarda boy gösteren kulüp, zamanla Norveç futbolunun önemli takımlarından biri haline gelmiştir.

1930'lu yıllarla birlikte Viking, ulusal düzeyde tanınan bir ekip haline gelmiş ve 1933'te ilk kez Norveç Kupası finaline katılma başarısı göstermiştir. Bu dönem aynı zamanda kulübün millî takıma oyuncu kazandırmaya başladığı yıllardır. 1936 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Norveç millî takımında yer alan Reidar Kvammen ile Bernhard Lund, Viking'in yetiştirdiği dikkat çeken oyunculardandır.

II. Dünya Savaşı sonrasında Viking, Norveç futboluna damga vurmaya başlamıştır. 1953'te Lillestrøm'u, 1959'da ise Sandefjord'u finalde mağlup ederek Norveç Kupası'nı kazanmış; 1958 yılında ise lig şampiyonluğuna ulaşmıştır. Bu dönem Viking için yükselişin başlangıcıdır.

1960'lı yıllar Viking için daha sakin geçmiştir. Bu dönemde önceki yıllardaki başarı grafiğini sürdüremeyen kulüp, büyük başarılardan uzak kalmıştır.

1970'li yıllarda Viking tekrar çıkışa geçmiştir. 1972 ile 1975 yılları arasında üst üste dört kez Eliteserien şampiyonu olan takım, 1979'da hem ligi hem de kupayı kazanarak tarihi bir dubleye imza atmıştır. Bu başarıda, 1972'de takımın başına geçen yaratıcı teknik direktör Kjell Schou Andreassen'ın önemli rolü vardır. Andreassen, Sigbjørn Slinning ve Anbjørn Ekeland gibi oyuncuları geliştirerek takımın hem hücum hem de savunma gücünü artırmıştır.

1980'lerin başı Viking için umut verici olmuştur. Kjell Schou Andreassen'ın tekrar takımın başına geçmesiyle 1982'de bir lig şampiyonluğu daha kazanılmıştır. 1981 ve 1984'te lig ikincilikleri, 1984'te bir Norveç Kupası zaferi daha gelmiştir. Ancak bu başarılar kalıcı olamamış ve takım, 1980'lerin ortalarında küme düşmüştür. 1987 yılı ise Viking için büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Takım 2. ligde 8. sırada kalmış, rakibi Bryne FK kupayı kazanmış ve komşu takım Vidar ise Eliteserien'e yükselmeyi kıl payı kaçırmıştır.

1988-1991: Yeniden Doğuş

1988'de kulüp yönetimi radikal kararlar alarak büyük yatırımlar yapmıştır. Teknik direktörlük görevine İsveçli Benny Lennartsson getirilmiş ve yüksek maliyetli transferlerle takım güçlendirilmiştir. Bu strateji işe yaramış ve Viking 1988 sezonunda yeniden Eliteserien'e yükselmiştir. 1989'da Norveç Kupası'nı kazanan genç takım, 1991'de de lig şampiyonluğuna ulaşarak tekrar zirveye oturmuştur.

1991'de gelen şampiyonluğun ardından takım beklenen ivmeyi sürdürememiştir. 1992 sezonunda düşme tehlikesi yaşayan Viking, teknik direktör değişikliğiyle ligde kalmayı başarmıştır. Aynı yıl Avrupa'da Barcelona karşısında oynadığı unutulmaz maçla dikkat çeken ekip, turnuvadan elenmiştir. 1990'lar boyunca şampiyonluk yarışında yer alsa da Viking, Rosenborg'u geçememiştir. Bu dönemde yetişen önemli oyuncular arasında Egil Østenstad ve kaleci Thomas Myhre öne çıkmış, her iki oyuncu da önemli transfer bedelleriyle Avrupa'ya transfer olmuştur.

2000 yılında Benny Lennartsson tekrar takımın başına geçmiş ve kulübe iki bronz madalya, bir lig şampiyonluğu ve bir lig kupası kazandırmıştır. 2003'teki Chelsea zaferi Viking tarihine altın harflerle yazılmıştır. 2004-2005 sezonunda takım, yeni stadı Viking Stadion'a taşınmış ve Roy Hodgson yönetiminde ligi 9. sırada tamamlamıştır. Bu dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında Brede Hangeland, Peter Kopteff ve Frode Hansen yer almıştır.

2006 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Viking, Tom Nordlie'nin gelişiyle kümede kalmayı başarmıştır. 2007-2008 sezonunda teknik direktörlük görevini devralan Under Rösler yönetiminde Viking yeniden üst sıralarda yer almış ve sezonu 3. sırada tamamlamıştır.