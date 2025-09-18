Nijerya Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yaşadığı sakatlık sonrası futbol gündeminin merkezine oturdu. Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı kritik mücadelede ilk yarının sonlarına doğru oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'in sağlık durumu futbolseverler tarafından büyük merak konusu haline geldi. Peki, Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek, sağlık durumu belli oldu mu? Osimhen'in tedavi süreci hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU MU

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen sabah saatlerinde bacağındaki yoğun ağrıyla uyandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesine rağmen ağrıların devam etmesi, teknik heyette ciddi bir endişeye neden oldu. Nijeryalı gazeteci Obinna Nwosu'nun aktardığı bilgilere göre, yıldız oyuncunun uyluk bölgesinde yırtık şüphesi bulunuyor ve bu durum oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini gösteriyor.

Güney Afrika Maçında Forma Giyemeyecek

Soccernet'in özel haberine göre, Victor Osimhen'in 2 gün sonra oynanacak olan Güney Afrika maçında kesin olarak forma giyemeyeceği belirtildi. Sağlık heyeti tarafından yapılan kontroller sonucunda, oyuncunun sahaya çıkabilecek durumda olmadığı netleşti. Bu gelişme hem Nijerya teknik heyeti hem de Galatasaray cephesi için ciddi bir endişe kaynağı oldu.

Galatasaray'dan İlk Açıklama Geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mümkün olan en kısa sürede İstanbul'a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an ağrısı var ve iki gün sonraki maça çıkması mümkün görünmüyor. Sakatlığın boyutu konusunda net bilgi yok ama bizim için üzücü bir gelişme."

Bu açıklama, Osimhen'in sadece milli takımda değil, kulüp düzeyinde de bir süre sahalardan uzak kalabileceğine dair endişeleri artırmış durumda.

VİCTOR OSİMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk gelen bilgilere göre, Osimhen'in yaşadığı sakatlık bir kas zedelenmesi olarak değerlendiriliyor. Bu tür sakatlıkların iyileşme süreci genellikle 2 ila 4 hafta arasında değişiyor. Ancak kesin teşhisin, İstanbul'da yapılacak ileri düzey görüntüleme testlerinden sonra netleşmesi bekleniyor.

Sahalara Dönüş Süreci Ne Kadar Sürecek?

Henüz resmi bir iyileşme takvimi açıklanmasa da, uzman fizyoterapistlerin genel yorumuna göre eğer kas yırtığı söz konusu değilse Osimhen'in 2 hafta içinde bireysel çalışmalara başlaması mümkün olabilir. Ancak kas yırtığı veya lif kopması gibi ciddi bir durum söz konusuysa, bu süre 5-6 haftaya kadar uzayabilir.

Galatasaray'da Planlar Değişebilir

Osimhen'in yokluğu Galatasaray için de kritik bir döneme denk geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında zorlu maçlara çıkacak. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş süreci, kulübün hücum hattındaki planlarını doğrudan etkileyecek.