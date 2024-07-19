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Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?

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İnşaat sektöründe adından sıkça bahsettiren Vahit Karaarslan, kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?

İnşaat sektöründe önemli projelere imza atan Vahit Karaarslan, şirketin başarılı projeleri ve Karaarslan'ın sektördeki etkisi ilgi çekiyor. İşte, Vahit Karaarslan'ın hayatı ile ilgili detaylar…

VAHİT KARAARSLAN KİMDİR ?

1975 yılında Diyarbakır'da doğan Vahit Karaarslan, 49 yaşındadır. Özellikle Antalya'daki projeleriyle tanınmaktadır. Şirket, inşaat, akaryakıt ve tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vahit Karaarslan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat ihalesinde 505 milyon dolarlık teklifi ile gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Vahit Karaarslan, evli ve 2 çocuk babasıdır. İş hayatına tarım sektörü ile başlayan Vahit Karaarslan, akaryakıt ve ana faaliyet alanı olan inşaat sektörüne girmiştir.

Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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