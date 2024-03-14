Üye Girişi
Haberler

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Manyas Belediye Başkan adayı olan Utku Şamil Kuyumcu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Utku Şamil Kuyumcu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

UTKU ŞAMİL KUYUMCU KİMDİR?

Utku Şamil Kuyumcu, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu veterinerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Balıkesir Manyas Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli? Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli? Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title