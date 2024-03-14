Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli?
Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Manyas Belediye Başkan adayı olan Utku Şamil Kuyumcu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Utku Şamil Kuyumcu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
UTKU ŞAMİL KUYUMCU KİMDİR?
Utku Şamil Kuyumcu, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu veterinerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.