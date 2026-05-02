Ünlü iş insanı Seyfi Şahin’den Bulgaristan’da yeni yatırım
Farklı sektörlerdeki stratejik yatırımlarıyla adından söz ettiren iş insanı Seyfi Şahin, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda uluslararası projelerine bir yenisini daha ekliyor. Otomotiv, finans, inşaat ve medya gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren portföyünü turizm ve gayrimenkul yatırımlarıyla derinleştiren Şahin; dünya devi Hilton ile rezidans ve otel projesi içeren stratejik bir ortaklığa imza attı.
Türkiye’de “Çatlı” filmiyle gündeme gelen iş insanı Seyfi Şahin, uluslararası yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Otomotivden fintek ve medyaya uzanan geniş iş ağına sahip olan Şahin, şimdi turizm ve gayrimenkul sektörüne odaklandı.
HİLTON İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ
Şahin, dünya devi Hilton ile anlaşarak Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde DoubleTree by Hilton markasıyla rezidans ve otel projesi başlatıyor.
Projenin, modern mimarisi ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla bölgeye değer katması bekleniyor.
BALKANLAR'DA YENİ CAZİBE MERKEZ
Stratejik konumuyla öne çıkan Svilengrad’daki proje, hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için önemli bir çekim noktası olmayı hedefliyor.
Bu adım, Şahin’in küresel büyüme stratejisinin güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.