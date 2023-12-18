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Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın çarptığı paralara ne oldu?

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MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Habeler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Türk futbolunun ünlü isimlerini dolandıran Seçil Erzan davası ile ilgili yorumlarda bulunan Başak, dolandırılan paraların önemli bir bölümünün gayrimenkulda, bir bölümünün de nakit olarak bir yerlerde olduğunu ifade etti.

MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak Habeler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Başak, Türk futbolunun ünlü isimlerini dolandıran Seçil Erzan davası ile ilgili yorumlarda da bulundu.

"BU PARALAR NEREDE?"

Milyon dolarlık vurgunun yapıldığı davadaki paraların nerede olduğunu söyleyen Başak, "Bu paraların önemli bir bölümünün gayrimenkulde diğer bir bölümünün ise nakit olarak bir yerlerde park ettirildiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Seçil Erzan Hukuk Emlak Spor Haberler

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