Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması haberimizde...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1 - İngiltere: 89,874
2 - İtalya: 79,481
3 - İspanya: 74,561
4 - Almanya: 72,160
5 - Fransa: 59,379
6 - Hollanda: 54,900
7 - Portekiz: 50,616
8 - Belçika: 44,600
9 - Çekya: 38,850
10 - Türkiye: 36,100
11 - Norveç: 31,500
12 - Avusturya: 31,000