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Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması

Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması
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UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması haberimizde...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İngiltere: 89,874

2 - İtalya: 79,481

3 - İspanya: 74,561

4 - Almanya: 72,160

5 - Fransa: 59,379

6 - Hollanda: 54,900

7 - Portekiz: 50,616

8 - Belçika: 44,600

9 - Çekya: 38,850

10 - Türkiye: 36,100

11 - Norveç: 31,500

12 - Avusturya: 31,000

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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