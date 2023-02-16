Avrupa'daki temsilcilerimizin karşılaşmaları UEFA ülke sıralamasındaki puanımızı etkiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Ülke puanı kaç oldu? 2023 UEFA ülke puan sıralaması ne? İşte tablo!

UEFA Konferans Ligi maçlarının başlamasıyla Ülke puanı kaç oldu? 2023 UEFA ülke puan sıralaması ne gibi konualr merak edildi. İşte, tablo halinde ülke puanı sıralaması!

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye şuanda 12. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu şu şekilde: