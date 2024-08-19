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Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Uğur Karakullukçu yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25?

Uğur Karakullukçu ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Uğur Karakullukçu bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

UĞUR KARAKULLUKÇU HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Uğur Karakullukçu Karakullukcu YouTube kanalında yorum yapıyor.

UĞUR KARAKULLUKÇU KİMDİR?

Doğum: 31 Aralık 1987 (36 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

2005 yılında Vefa Lisesinden mezun oldu. 2013'te, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Öğrenciliği sırasında 2008 yılında futbol ağırlıklı bir blog yazmaya başlayan Uğur Karakullukçu, 2009'da NTV Spor'da blog yazarlarının konuk edildiği Yenilsen de Yensen de adlı programda medyaya ilk adımını attı. Aynı yıl Galatasaray TV'de, Yalnız Futbol programında yorum yapmaya başladı. Yine 2009'da Taraf gazetesinde yaklaşık iki yıl boyunca altyapı futbolu üzerine köşe yazıları yazdı. 2011 yılında ise radyoculuk kariyerine Lig Radyo'da başladı ve çeşitli dönemlerde Eski Açık, Avrupa'nın Sesi, Euro 2012 Günlüğü, Hayatım Futbol gibi programları hazırladı ve sundu.

Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan ve 4 yıl boyunca yayınlanan haftalık futbol e-dergisi Hayatım Futbol'da kurucu editörlük ve yazarlık yaptı. Eurosport Türkiye'deki 22 Adam, 1 Top adlı köşesinde futbol gündemi üzerine yazılar yazdı ve ayrıca Milliyet gazetesinin İddaa eki olan Milliyet Taktik'te İddia tahminleri yaptı. TRT Haber kanalında hafta içi her gece yayınlanan Spor Kritik programında spor gündemini yorumladı.

2014-2019 yılları arasında A Spor kanalında yorumcu, SABAH gazetesinde ise Spor Dış Haberler Sorumlusu olarak çalıştı.[6] SABAH adına Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatlarını takip etmiştir.

23 Mayıs 2024'te, VOLE'den ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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