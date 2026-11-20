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Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlık seçimleri sonuçlandı. Yapılan oylamada 13 oy alan Uğur Artantaş, odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

14 Kasım’da gerçekleştirilen meslek komiteleri seçimlerinde 13-12’lik sonuçla çoğunluğu elde eden Uğur Artantaş ve ekibi, bugün yapılan başkanlık ve oda organları seçimlerinde de başarısını sürdürdü.

Başkanlık seçiminde Uğur Artantaş’ın listesi 13 oy alırken, Kamil Arslan’ın listesi 12 oyda kaldı. Bir oy farkla seçimi kazanan Artantaş, resmen Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

- Uğur Artantaş (Başkan)

- Fuat Melek

- İsmail Gürel

- Serhat Akar

- Zeynel Abidin Karakuş

- Gökhan Okut

- Azat Naral

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- Tekin Erdem

- Muhammed Ali Turan

- Emre Erik

- Hamit Altunbaş

Meclis Yönetimi de Belli Oldu

Seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı ve diğer görevler de netleşti. Buna göre Metin Özbaşkut Meclis Başkanı, Zafer Temiz Meclis Başkan Yardımcısı, Hamit Altunbaş ise Kâtip Üye olarak seçildi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Uğur Artantaş ve yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Iğdır’ın ticari ve ekonomik hayatına yönelik çalışmaları merakla bekleniyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu