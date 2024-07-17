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UEFA Türkiye- Galler maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı nerede oynanacak?

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UEFA Türkiye- Galler maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı nerede oynanacak? UEFA'nın düzenlediği Türkiye-Galler maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini araştırıyor.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve Karadağ yapacağı maçların statları belli oldu. Futbolseverler, bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Galler maçının nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, UEFA Türkiye- Galler maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı nerede oynanacak?

UEFA TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın 16 Kasım'da Galler ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi maçı Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

UEFA Türkiye- Galler maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA Türkiye- Galler maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı nerede oynanacak?

KARADAĞ- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka da başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki maç, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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