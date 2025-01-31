UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
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2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Avrupa kupalarındaki eşleşmelerin belirleneceği çekilişin yayın saati ve kanalı belli oldu. Peki, UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar…

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken, 2025 sezonu kura çekimi için geri sayım başladı. Takımların rakiplerini öğreneceği bu kritik çekiliş, futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine ilişkin tüm detaylar…

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, kura çekimini de ekranlara taşıyor. Play-off turu kura çekimi, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de kura heyecanını anlık olarak takip edebilirler.

UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?Galatasaray UEFA

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Kura çekimi sonucunda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu:

  • Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.
  • Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Play-off turu karşılaşmaları 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen ekipler, son 16 turuna yükselerek, daha önce doğrudan bu aşamaya katılmaya hak kazanan takımlarla mücadele edecek.

UEFA kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?UEFA Avrupa Ligi 2025

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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