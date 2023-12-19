UEFA Gençlik Ligi'nin kura çekimi merakla bekleniyor. Futbolseverler ve genç yetenekler, bu önemli anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz gün UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. UEFA Gençlik Ligi kuraları ne zaman çekilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman sorgulatılıyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

UEFA GENÇLİK LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Gençlik Ligi kura çekimi 19 Aralık Salı günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

UEFA GENÇLİK LİGİ KURA HANGİ KANALDA?