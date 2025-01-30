UEFA Avrupa ligi PLAY - OFF nedir? Play Off'a kalınca ne oluyor?

Her yıl yüzlerce takımın katılımıyla düzenlenen bu turnuvanın en heyecan verici aşamalarından biri de Play-Off turudur. Peki, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu nedir, nasıl işler ve hangi takımları içerir? UEFA Avrupa ligi PLAY - OFF nedir? İşte detaylar…

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU NEDİR?

UEFA tarafından 2024-25 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

• Eleme turlarına bir önceki döngüde (2021-2024) olmayan birinci ve ikinci eleme turları yeniden eklenmiştir.

• Grup aşaması yerine lig aşamasına geçilmiştir. Lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılır.

• Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla maç yapar ve 36 takımlı puan tablosu oluşturulur.

• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, UEFA Konferans Ligi'ne devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

• Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.