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UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?
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UEFA Avrupa Ligi kısaca UAL, 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli?

Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı kupa 2 olarak da bilinir. UEFA Avrupa Ligi'nde ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli?

UEFA AVRUPA LİGİ HAKKINDA

UEFA Avrupa Ligi1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın Şampiyonlar Ligi standartlarına erişmesi için köklü birtakım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.

1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür.1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir.2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki hâlini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI GEÇERLİ?

Yeni sisteme göre puanların eşit olması durumunda takımlar arasındaki eşitliğin bozulması için ilk olarak genel averaja bakılıyor.

Avrupa Ligi'nde puanların eşit olması durumunda sıralama kriterleri:

1. Genel averaj

2. Atılan gol

3. Deplasmanda atılan gol

4. Galibiyet sayısı

5. Deplasmanda galibiyet sayısı

6. Karşılaşılan rakiplerin elde ettiği toplam puan

7. Karşılaşılan rakiplerin elde ettiği toplam averaj

8. Karşılaşılan rakiplerin attığı toplam gol

9. Düşük disiplin puanı

10. Takımların UEFA sıralamaları

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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