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UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki!

UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi Canlı izleme linki var mı? UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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