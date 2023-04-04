Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 44. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 45. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 45. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 45. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 44. bölümünün ardından 45. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 44. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı! Dönüş, radyo programına katılarak Serdar'a ilan-ı aşk eder ve herkes duyar.

Serdar, Dönüş'ü affetmek için şartlar sunmuştur. Dönüş de radyo programına katılarak Serdar'a ilan-ı aşk eder. Mesut, Dönüş'ün sesini radyoda duyunca panikle salona koşar. Nesrin başta olmak üzere herkes ilan-ı aşkı duyar ve kıyamet kopar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 28 Mart Salı akşamı yayınlanan 43. bölümde Türkan, Rüçhan'a evini açmakla kalmaz, adeta yüreğini de açar.

Rüçhan'ın Türkan'a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer'in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir. Türkan, evine sığınan Rüçhan'ı kendi elleriyle yıkayınca Rüçhan, geçmiş anılarının hatırlayarak adeta savrulur. Türkan'ın merhametine minnet duyarak gözyaşlarına boğulur. Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer'i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin'i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan'a bile inandıramaz.

Türkan, Somer'e inat hayatta kalma mücadelesini devam ettirmeye çalışır ancak oldukça zorlanır. Somer, Türkan'a her ne kadar destek olmaya çalışsa da Türkan, kendi başının çaresine bakmak ister. Türkan'ı temizliğe gittiği evde gören Somer, üzüntüsünden kahrolur. Türkan, artık Somer'i kaybetmek istemediğini kesin bir şekilde anlamıştır ve bu sefer de kendisi barışmak için elinden gelen çabayı gösterir. Somer ise annesinin yaşadıklarından sonra, Türkan'a karşı kapıları aralanması çok zor bir şekilde kapatır. Ancak Rüçhan'ın Türkan'a yapacağı sürpriz bir teklif, her şeyin gidişatını değiştirebilecek niteliktedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -