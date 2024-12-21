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Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
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Boks dünyasının iki efsane ismi Tyson Fury ve Oleksandr Usyk, yılın en çok beklenen rövanş maçında Riyad'da karşı karşıya geliyor. Tarihi mücadele, Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemerini elinde tutan Oleksandr Usyk ile İngiliz yıldız Tyson Fury'yi bir kez daha aynı ringde buluşturuyor.

Dünya boks ağır sıklet arenasında heyecan dorukta! Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasındaki tarihi rövanş maçı için nefesler tutuldu. Mayıs ayında gerçekleşen karşılaşmanın ardından bu kez Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Kingdom Arena'da kozlarını paylaşacak olan iki şampiyon, boks tarihine adlarını bir kez daha altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Etkinlik, milyonlarca boks sever tarafından merakla bekleniyor.

TYSON FURY OLEKSANDR USYK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasındaki bu tarihi mücadele, DAZN platformu üzerinden Pay-Per-View (PPV) sistemiyle canlı yayınlanacak. Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin ekran başına kilitleneceği etkinlik, yalnızca bu özel yayın platformu üzerinden ücretli olarak izlenebilecek. Türkiye'de boks severlerin DAZN üyeliği satın alarak maçı izlemeleri gerekiyor.

DAZN, yüksek çözünürlükte yayın kalitesi ve çok dilli anlatım seçenekleriyle dikkat çekerken, büyük etkinliklerde sunduğu geniş analiz ve yorum paketleriyle izleyicilere eksiksiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Platforma, akıllı TV'lerden, mobil cihazlardan ve web tarayıcıları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TYSON FURY USYK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etkinlik 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek. Ana etkinliğin gerçekleştirileceği Kingdom Arena, daha önce birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmış ve modern teknolojisiyle tanınan bir stadyum.

Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Boks gecesi, akşam saatlerinde başlayacak çeşitli ön maçlarla sporseverleri ekran başına çekecek. Ancak, gecenin en önemli karşılaşması olan Tyson Fury ile Oleksandr Usyk mücadelesi 22 Aralık 2024 Pazar gününe sarkan saatlerde, tam olarak 01:15'te başlayacak.

TYSON FURY OLEKSANDR USYK MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?

Türkiye'deki boks severler için bu büyük karşılaşma biraz geç bir saatte gerçekleşecek. Etkinlik ön maçlarla birlikte 21 Aralık 2024 akşamı saat 19:00'da başlayacak olsa da, Tyson Fury ile Oleksandr Usyk'in ringe çıkışı 22 Aralık 2024, Pazar günü saat 01:15 olarak planlanıyor.

Türkiye'den maçı izlemek isteyenler, DAZN platformuna erişerek bu tarihi rövanşı canlı takip edebilirler.

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