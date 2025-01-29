Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-off'lara kalmayı garantilemeyi hedefliyor. Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?

BEŞİKTAŞ - TWENTE HANGİ KANALDA?

Bu zorlu mücadele, Twente'nin sahası olan Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'A NASIL KALIR?

Beşiktaş, Twente karşısında galip gelmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek. Beraberlik durumunda ise diğer takımların alacağı sonuçlar siyah-beyazlı ekibin kaderini belirleyecek. Beşiktaş, bu maçı kaybetse bile matematiksel olarak play-off şansını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi için belirlediği geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

• Kaleciler : Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin

• Defans : Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi

• Orta Saha : Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes

• Forvet : Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy

TWENTE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Twente : Unnerstall, Lagerbielke, Bart van Rooij, Salah-Eddine, Bruns, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Ltaief, Ricky van Wolfswinkel

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında deplasmanda avantaj elde etmek isterken, Twente kendi seyircisi önünde etkili bir oyun ortaya koymayı planlıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanın dorukta olacağı bu mücadelede gözler özellikle iki takımın yıldız isimlerinde olacak.