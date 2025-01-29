Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Beşiktaş, sekizinci hafta mücadelesinde deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını sıkça araştırıyor. Peki, Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı ve 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-off'lara kalmayı garantilemeyi hedefliyor. Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?

BEŞİKTAŞ - TWENTE HANGİ KANALDA?

Bu zorlu mücadele, Twente'nin sahası olan Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'A NASIL KALIR?

Beşiktaş, Twente karşısında galip gelmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek. Beraberlik durumunda ise diğer takımların alacağı sonuçlar siyah-beyazlı ekibin kaderini belirleyecek. Beşiktaş, bu maçı kaybetse bile matematiksel olarak play-off şansını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi için belirlediği geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler : Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin

Defans : Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi

• Orta Saha : Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes

Forvet : Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy

TWENTE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Twente : Unnerstall, Lagerbielke, Bart van Rooij, Salah-Eddine, Bruns, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Ltaief, Ricky van Wolfswinkel

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında deplasmanda avantaj elde etmek isterken, Twente kendi seyircisi önünde etkili bir oyun ortaya koymayı planlıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanın dorukta olacağı bu mücadelede gözler özellikle iki takımın yıldız isimlerinde olacak.

Twente Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı? Twente Beşiktaş maçı kadroda kimler var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
img

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
img

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.