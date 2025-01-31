Twente Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Twente Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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TWENTE BEŞİKTAŞ ÖZET

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TWENTE BEŞİKTAŞ ÖZET VİDEOSU

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Twente Beşiktaş maçı 1-0'lık Twente üstünlüğüyle sona erdi.

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Twente Beşiktaş maçı 30 Ocak 2025 günü oynandı.

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Twente Beşiktaş maçı canlı olarak TRT Spor Yıldız'da yayınlandı.