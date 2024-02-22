TV 8.5 yayın akışı, futbolseverler başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde birçok izleyici tarafından internet üzerinde araştırılmakta. TV8.5 dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından 8.5 yayın akışını araştırmakta. Peki, Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var? TV 8.5 yayın akışı 22 Şubat 2024!

TV 8.5 NE ZAMAN AÇILDI? TV 8.5 KANALI HAKKINDA BİLGİLER

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

Spor kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8,5, 21 Ekim 2016 tarihinde format değişikliğine giderek eğlence kanalları listesine katıldı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.

16 Mart 2019'da kanal KabloTV'ye eklenmiştir.

3 Nisan 2020'de Acun Medya'nın tek taraflı aldığı kararla kanal Digiturk'ten çıkarılmış daha sonradan 5 Ağustos 2022'de tekrar eklenmiştir.

5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren spor yayınlarına yeniden başlamış oldu.

TV 8.5 HD HANGİ KANALLARDA?

TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12346

• Polarizasyon : Yatay (H)

• Sembol Oranı : 9600

• FEC : 3/4

TV 8.5 YAYIN AKIŞI 22 Şubat

06:00 "Kopenhag - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

06:30 "Leipzig - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

07:00 Klasikler

08:00 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi

09:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1992 - 1993 En Güzel Goller

10:00 "Porto - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

12:00 "Napoli - Barcelona" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

14:00 Teknik Bakış

15:00 Hollanda Eredivisie 22. Hafta Özetleri

16:30 "Galatasaray - Sparta Prag" Avrupa Ligi Play-off 1.Maç

18:40 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

20:45 "Toulouse - Benfica" Avrupa Ligi Play-off 2.Maç / Canlı

23:00 "Marsilya - Shakhtar Donetsk" Avrupa Ligi Play-off 2.Maç / Canlı

01:00 Avrupa Ligi Özel / Canlı

02:00 Avrupa Ligi Play-Off Turu 2. Maç Özetleri