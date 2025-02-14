TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

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TÜSİAD Başkanı ne dedi? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında neden soruşturma başlatıldı?

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile gündeme geldi. TÜSİAD Başkanı ne dedi sorusu, konuşmasının ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Orhan Turan, son dönemde Türkiye'de yaşanan depremler, iş kazaları ve yangınlar gibi olaylara dikkat çekerek, bu olayların hata ve suistimallerin yaygınlığını gözler önüne serdiğini ifade etti. Turan'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay." şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu. Peki, TÜSİAD Başkanı ne dedi? TÜSİAD Başkanı hakkında neden soruşturma başlatıldı? Detaylar haberimizde...

TÜSİAD BAŞKANI NE DEDİ?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adalet sistemine dair eleştirilerde bulundu. Turan, depremler, yangınlar ve iş kazaları gibi olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, bu durumların hata ve suistimallerin yaygınlığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, eleştirel ifadelere açılan soruşturmaların sıklaştığını, ancak infial yaratan olaylarda suçluların kolayca serbest bırakıldığını dile getirdi. Turan, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay." şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların ardından, hükümet kanadından sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubunun milli iradenin üzerinde olmadığını belirtti. Tunç, yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediklerini ve yargıyı etkilemeye yönelik girişimlere karşı olduklarını ifade etti. Ayrıca, "Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, TÜSİAD'ın demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Çelik, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD BAŞKANI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında genel kurul toplantısında yaptığı eleştirel konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı ne dedi? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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