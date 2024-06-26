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Türksat Kablonet iletişim bilgileri nedir 2024?

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TRT güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri Türksat Kablonet iletişim bilgileri nedir 2024? merak ediyor.

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TÜRKSAT bilgilerini merak ediyor. Peki, Türksat Kablonet iletişim bilgileri nedir 2024?

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 CL MODÜLÜ YOK NE DEMEK?

Şifreli olan TRT yayınını açmış olabilirsiniz. Frekansını kontrol edin. 11794 V 30000 frekansından izleyebilirsiniz.

Bu uyarı Digiturk, Tivibu, D-Smart ve bunlar gibi üyelikli yayın yapan platformlara üyeliğinizin olmamasından dolayı karşınıza çıkabilir. Üyeliğiniz varsa televizyonunuzun arkasında veya yanında modül adı verilen, kredi kartına benzer bir kartın takıldığı parça arızalı veya yerinden çıkmış olabilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TÜRKSAT KABLONET İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?

11.10.2016 tarihi itibariyle 0 850 804 0126 numarası ile abonelerine ücretsiz müşteri hizmetleri sunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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