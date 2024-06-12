Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını da 21'e yükseltti. Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇININ ÖZETİ

TÜRKİYE-TAYLAND: 3-0

SALON: Hong Kong Coliseum

HAKEMLER: Hee-Joo Kang (KOR), Stefano Cesare (ITA)

TÜRKİYE: Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Simge (Ayça, Cansu, Derya)

TAYLAND: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya, Piyanut (L) (Sasipapron, Sangthong, Thanacha, Ajcharaporn, Donphon, Wimonrat)

SETLER: 25-17, 25-17, 25-17

SÜRE: 60 dakika

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

13 Haziran Perşembe; 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi; 15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar; 12.00 Türkiye-Brezilya