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Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

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Türkiye'nin kadın voleybol takımı Filenin Sultanları'nın Tayland ile yaptığı maçın sonucu merak konusu oldu. Filenin Sultanları'nın performansı ve maçın sonucu, voleybol severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını da 21'e yükseltti. Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇININ ÖZETİ

TÜRKİYE-TAYLAND: 3-0

SALON: Hong Kong Coliseum

HAKEMLER: Hee-Joo Kang (KOR), Stefano Cesare (ITA)

TÜRKİYE: Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Simge (Ayça, Cansu, Derya)

TAYLAND: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya, Piyanut (L) (Sasipapron, Sangthong, Thanacha, Ajcharaporn, Donphon, Wimonrat)

SETLER: 25-17, 25-17, 25-17

SÜRE: 60 dakika

Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

13 Haziran Perşembe; 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi; 15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar; 12.00 Türkiye-Brezilya

Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Tayland Spor Gündem Spor Haberler

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