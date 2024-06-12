Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?
Türkiye'nin kadın voleybol takımı Filenin Sultanları'nın Tayland ile yaptığı maçın sonucu merak konusu oldu. Filenin Sultanları'nın performansı ve maçın sonucu, voleybol severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?
Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını da 21'e yükseltti. Türkiye- Tayland voleybol maçını kim kazandı? filenin Sultanları voleybol maçını kazandı mı?
TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.
TÜRKİYE- TAYLAND VOLEYBOL MAÇININ ÖZETİ
TÜRKİYE-TAYLAND: 3-0
SALON: Hong Kong Coliseum
HAKEMLER: Hee-Joo Kang (KOR), Stefano Cesare (ITA)
TÜRKİYE: Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Simge (Ayça, Cansu, Derya)
TAYLAND: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya, Piyanut (L) (Sasipapron, Sangthong, Thanacha, Ajcharaporn, Donphon, Wimonrat)
SETLER: 25-17, 25-17, 25-17
SÜRE: 60 dakika
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
13 Haziran Perşembe; 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi; 15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar; 12.00 Türkiye-Brezilya