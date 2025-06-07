Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Polonya Milletler Ligi maçı!

Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Polonya Milletler Ligi maçı!
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Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, voleybolseverler bu sorunun yanıtını arıyor. Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta sorusu özellikle maç günü yaklaşırken internet aramalarında üst sıralarda yer aldı.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında zorlu Polonya karşılaşmasına hazırlanıyor. Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı kadar, maçın canlı yayın bilgileri de merak konusu oldu. Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta TRT Spor'da mı yayınlanacak sorusu da öne çıkan aramalardan biri oldu. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Polonya Milletler Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Polonya voleybol maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü, yani bugün, saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma, Çin'in başkenti Pekin'de oynanıyor.

Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Polonya Milletler Ligi maçı!

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu mücadele, TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Polonya Milletler Ligi maçı!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

7 Haziran Cumartesi: 10.00 - Türkiye vs. Polonya

8 Haziran Pazar: 14.30 - Çin vs. Türkiye

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