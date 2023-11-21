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Türkiye milli maç ne zaman? Milli aç saat kaçta?

21 Kasım 2023 18:59 , Son Güncelleme: 19:02 Gündem Haberleri Abone Ol

Galler maçı saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Türkiye milli maç ne zaman? Milli aç saat kaçta?