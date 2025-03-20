Türkiye Macaristan maç özeti ve golleri! (VİDEO) Türkiye Macaristan geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE MACARİSTAN ÖZET

Türkiye Macaristan maç özetini maçın ardından Exxen Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye Macaristan maçı 3-1'lik milli takımımızın üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Türkiye Macaristan maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.