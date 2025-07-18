Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi'nde büyük başarı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta sorularına dair tüm detaylar haberimizde…

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Japonya arasındaki kritik karşılaşma ise 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Filenin Sultanları

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Atlas Arena, Lodz (Polonya) yerel saatiyle 17:30'da başlayacak. Türkiye saati ile bu, muhtemelen TSİ 18:30 civarına denk gelecek.

Filenin Sultanları

TÜRKİYE JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de TRT Spor Yıldız ya da TRT 1 / TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

VNL 2025 Finalleri, 23–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilecek. Bu yıl çeyrek finale kalan 8 takım kıyasıya mücadele verecek.

Filenin Sultanları

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın