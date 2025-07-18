Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde güçlü rakibi Japonya ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? sorusu oldu.
Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi'nde büyük başarı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta sorularına dair tüm detaylar haberimizde…
TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Japonya arasındaki kritik karşılaşma ise 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak.
TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Atlas Arena, Lodz (Polonya) yerel saatiyle 17:30'da başlayacak. Türkiye saati ile bu, muhtemelen TSİ 18:30 civarına denk gelecek.
TÜRKİYE JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, Türkiye'de TRT Spor Yıldız ya da TRT 1 / TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
VNL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
VNL 2025 Finalleri, 23–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilecek. Bu yıl çeyrek finale kalan 8 takım kıyasıya mücadele verecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU
E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın