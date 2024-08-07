TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye- İtalya yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek olan yarı final maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Voleybol maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
South Paris Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'yla eşleşti. Peki, TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye- İtalya ayrı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak. Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
İTALYA- SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
ÇİN- TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.