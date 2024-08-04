Türkiye- İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye elendi mi? Filenin Sultanları kiminle oynayacak?
Türkiye- İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye elendi mi? Filenin Sultanları kiminle oynayacak? Türkiye ve İtalya arasında oynanan maçın sonucu ve Türkiye'nin turnuvadaki durumu merak ediliyor. Ayrıca, Filenin Sultanları'nın bir sonraki maçında kimle karşılaşacağı araştırılıyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı. Türkiye- İtalya maçı kaç kaç bitti merak ediliyor. Türkiye'nin rakibi kim olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Türkiye- İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye elendi mi? Filenin Sultanları kiminle oynayacak?
TÜRKİYE- İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye- İtalya maçı 3-0 bitti. C grubu son karşılaşmasında kazanan takım İtalya oldu.
3-0 KAYBETTİ
İtalya karşısında 3 seti de 25-14, 25-16 ve 25-21'lik skorlarla kaybeden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek C grubunu mağlubiyetle tamamladı.
ÇEYREK FİNAL GARANTİYDİ
Milliler, C grubundaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle birlikte çeyrek finali garantilemişti.