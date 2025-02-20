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Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Basketbol severler, "Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, bu önemli maçla ilgili detaylar...

Milli takımımız, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Deplasmanda 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almak isteyen 12 Dev Adam, bu maçta galibiyet hedefliyor. Peki, Türkiye- İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE İTALYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya basketbol maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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