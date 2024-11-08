TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETİ! Türkiye Galler maçının biletleri satışa çıktı mı? Milli maç bilet satışı başladı mı, ne kadar?

Türkiye'nin Galler ile oynayacağı milli maçın heyecanı futbolseverleri sardı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşma için biletlerin satış durumu ve fiyatları merak konusu oldu. Futbolseverler, Türkiye'nin milli takımını desteklemek için stadyumda yer almak istiyor ve biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye Galler maçının biletleri satışa çıktı mı? Türkiye Galler maçı ne zaman? Milli maç bilet satışı başladı mı, ne kadar? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın öncelikli bilet satışları, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.

TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulamadan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır.