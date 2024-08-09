Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak. Birçok kişi dünkü maçın ardından Türkiye'nin voleybolda kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. Peki, Türkiye, Dünya voleybol sıralaması kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç?Türkiye- İtalya maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI 2024 VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI

1-) 428.53 puan | İtalya

2-) 400.63 puan | Brezilya

3-) 370.77 puan | ABD

4-) 359.07 puan | Türkiye

5-) 350.30 puan | Çin

6-) 349.75 puan | Polonya

7-) 325.18 puan | Japonya

8-) 284.76 puan | Kanada

9-) 283.99 puan | Hollanda