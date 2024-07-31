Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hollanda karşısında başladı. 2-0 geriden gelerek 3-2 maçı alan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak. Filenin Sultanları maç takvimi gündemdeki yerini aldı. Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları'nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da oynanacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından cnalı yayınlanacak.

C Grubu'nda son maçında ise Türkiye,grubun zorlu takımlarından İtalya ile oynayacak.