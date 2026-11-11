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Türkiye Biatlon Milli Takımı, Rize Çamlıhemşin'de 50 sporcuyla kampa girecek

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Türkiye Biatlon Milli Takımı, Rize Çamlıhemşin'de 50 sporcuyla kampa girecek
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Türkiye Biatlon Milli Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10-26 Kasım'da Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Galer Düzü'nde kamp yapacak. Kampta A Takımı, Büyükler Milli Takımı ve TOHM-EYOF gruplarından 50 sporcu yaklaşık 17 gün çalışacak.

Türkiye Biatlon Milli Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları için kamp adresi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi oldu. Türkiye Kayak Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek kamp, 10 Kasım'da başlayacak ve 26 Kasım'a kadar devam edecek.

50 MİLLİ SPORCU GALER DÜZÜ’NDE BULUŞACAK

Çamlıhemşin’in Galer Düzü’nde gerçekleştirilecek organizasyona A Takımı, Büyükler Milli Takımı ve TOHM-EYOF hazırlık gruplarından toplam 50 sporcu katılacak. Yaklaşık 17 gün sürecek kampta milli sporcular, yeni sezon hedefleri doğrultusunda hazırlık çalışmalarını sürdürecek.

Biatlon branşının gerektirdiği fiziksel dayanıklılık, kondisyon, kayak tekniği ve atış performansına yönelik antrenmanların yapılacağı kampta sporcuların yarışma dönemine hazırlanması hedefleniyor.

ÇAMLIHEMŞİN SPOR TURİZMİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Ayder Yaylası ve doğal güzellikleriyle tanınan Çamlıhemşin, milli takım kampına ev sahipliği yaparak spor alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. 50 milli sporcunun ilçede bir araya gelecek olması, Çamlıhemşin’in sportif organizasyonlar açısından tanıtımına katkı sağlayacak.

Galer Düzü’nde gerçekleştirilecek kampın, ilçenin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi ve farklı branşlarda yeni organizasyonlara ev sahipliği yapması açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
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