EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Türkiye Avusturya maçı 5-0 ne zaman oynandı?

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI 5-0 NE ZAMAN OYNANDI?

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE AVUSTURYA ARASINDAKİ GEÇMİŞTEKİ TÜM MAÇLAR!

2024

Avrupa Şampiyonası 2024 EURO 2024

Son 16 D 02.07.2024 22:00 Avusturya -:- Türkiye

23/24

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 26.03.2024 21:45 Avusturya 6:1 Türkiye 38.500 seyirci

15/16

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 29.03.2016 21:30 Avusturya 1:2 Türkiye 26.000 seyirci

12/13

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 15.08.2012 21:30 Avusturya 2:0 Türkiye 23.500 seyirci

10/11

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup A D 06.09.2011 21:30 Avusturya 0:0 Türkiye 47.500 seyirci

10/11

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup A E 29.03.2011 20:30 Türkiye 2:0 Avusturya 53.580 seyirci

08/09

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 19.11.2008 21:30 Avusturya 2:4 Türkiye 23.100 seyirci

01/02

Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off

Play-Off turu rövanş maçı E 14.11.2001 20:30 Türkiye 5:0 Avusturya 25.000 seyirci

01/02

Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off

Play-Off turu ilk maç D 10.11.2001 20:30 Avusturya 0:1 Türkiye 48.500 seyirci

88/89

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 E 25.10.1989 14:30 Türkiye 3:0 Avusturya 33.465 seyirci

88 / 89

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 D 02.11.1988 20:00 Avusturya 3:2 Türkiye 27.000 seyirci

82/83

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup 6 E 16.11.1983 15:00 Türkiye 3:1 Avusturya 21.313 seyirci

82/83

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup 6 D 17.11.1982 21:00 Avusturya 4:0 Türkiye 10.000 seyirci

76/77

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 E 30.10.1977 14:30 Türkiye 0:1 Avusturya 69.376 seyirci

76/77

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 D 17.04.1977 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 60.100 seyirci

74/75

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- E 13.11.1974 15:30 Türkiye 0:1 Avusturya 30.978 seyirci

48/49

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 20.03.1949 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 62.000 seyirci

47/48

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- E 30.05.1948 02:00 Türkiye 0:1 Avusturya 25.000 seyirci