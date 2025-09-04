TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI: Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadın Voleybol Milli Takımımız bugün bir kez daha dünya devlerinden biriyle kozlarını paylaşacak. 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken, herkesin aklında tek bir soru var: Türkiye - ABD voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde…

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - ABD voleybol maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Bu tarihi mücadele, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final ayağında gerçekleşecek. Karşılaşma, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan Indoor Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu maç, sadece bir çeyrek final değil; aynı zamanda iki güçlü voleybol ülkesinin prestij mücadelesi. Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı büyük çıkış ve ABD'nin oturmuş sistemi, sahada nefes kesen bir performans vadederken, taraftarlar sabırsızlıkla başlama düdüğünü bekliyor.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 16:30 olarak açıklandı. Tayland ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele, yerel saatle 20:30'da başlayacak.

Maç saati, mesai çıkışına denk gelmesi nedeniyle büyük bir kitle tarafından canlı izlenmesi beklenen bir zaman diliminde. Özellikle dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden büyük etkileşim bekleniyor. Sporseverler için günün en önemli saati kesinlikle 16:30 olacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede tüm voleybolseverler, Filenin Sultanları'nı yüksek kalite yayında ve ücretsiz olarak takip edebilecek.

TRT'nin resmi yayın akışına göre maç öncesi kısa bir analiz programı da yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor'un dijital platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık gelişmeler, istatistikler ve oyuncu yorumları da paylaşılacak.