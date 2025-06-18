Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
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Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
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Marmaris'te eğlence mekanlarında "şov" adı altında sergilenen görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Kültür ve ahlaka aykırı bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen gösteriler için "Bu dans değil, teşhir" yorumları yapılıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris, bu kez sosyal medyada gündem olan görüntülerle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Eğlence mekanlarında "şov" adı altında gerçekleştirilen gösteriler için, "Bu dans değil, düpedüz teşhir" yorumları yapıldı.

DENETİMLER SORGULANMAYA BAŞLANDI

Tartışmaların fitilini ateşleyen ilk görüntülerin ardından, geçtiğimiz günlerde 14 işletme kapatılmış, 12 işletme ise geçici süreyle mühürlenmişti. Ancak buna rağmen benzer içerikli videoların sosyal medyada yayılmaya devam etmesi, denetimlerin yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

"UCUZLUKLA TANITILMAK İSTEMİYORUZ" TEPKİSİ

Çok sayıda kullanıcı ve yerel halk, bu tarz gösterilerin Türk kültürüne zarar verdiğini ve ülkenin ucuz turizm algısına hapsedildiğini savunarak, yetkilileri daha sert önlemler almaya çağırdı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda "Her şey cinselliğe endekslenmiş. Kültürümüzü ayaklar altına alan bu rezil tabloda payı olan herkes bu ihanetten sorumludur" ifadeleri dikkat çekti.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK MI?

Yetkililerden henüz yeni bir açıklama gelmezken, kamuoyunun beklentisi Marmaris'te benzeri işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve daha kalıcı önlemler alınması yönünde.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Turizm
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