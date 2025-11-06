Haberler

Türk lojistik devi Fransızlara satıldı

Türk lojistik devi Fransızlara satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borusan Grubu'nun bir şirketi olan Borusan Tedarik'in hisseleri, CEVA Logistics'e devredildi. Borusan Yatırım'ın yüzde 30, Borusan Holding'in ise yüzde 70 pay sahibi olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının devri, 383 milyon 227 bin 206 dolar karşılığında gerçekleşti.

  • Borusan Grubu şirketlerinden Borusan Tedarik'in hisselerinin tamamı CMA CGM Group iştiraki CEVA Logistics'e 383 milyon 227 bin 206 dolar karşılığında devredildi.
  • Borusan Yatırım'ın yüzde 30, Borusan Holding'in yüzde 70 pay sahibi olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin hisseleri CEVA Logistics'e geçti.
  • Rekabet Kurumu'nun onayıyla devir işlemi tamamlandı.

Borusan Grubu şirketlerinden Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e devri tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Yatırım'ın yüzde 30, Borusan Holding'in ise yüzde 70 pay sahibi olduğu Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının CMA CGM Group iştiraki CEVA Logistics'e devri gerçekleştirildi.

383 MİLYON DOLARA DEVREDİLDİ

Rekabet Kurumu'nun satışı onaylamasının ardından devir işlemi 383 milyon 227 bin 206 dolar karşılığında tamamlandı. Borusan Grubu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketi Borusan Limanı ise grup çatısı altındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, Borusan Tedarik'in hisselerinin küresel bir oyuncu olan CEVA Logistics'e devrinden gurur duyduklarını belirtti.

Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e katılmasının Türkiye lojistik sektörünün küresel ölçekteki değeri ve potansiyelini kanıtlayan önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kafadar, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca edindiğimiz operasyonel uzmanlığımızın, gelişmiş teknolojik altyapımızın ve yüksek vasıflı insan kaynağımızın CEVA Logistics'e devri hem bizim için hem de sektör için dönüştürücü bir adımdır. Bu süreci Türkiye'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Borusan Grubu olarak, dinamik portföy stratejimiz kapsamında faaliyetlerimizi sürdürecek ve yeni yatırımlarla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.