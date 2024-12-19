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TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta?

TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta?
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), asgari ücretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. TÜRK-İŞ'in açıklamasının saat kaçta olacağı merak konusu oldu. Asgari ücret, işçilerin en az alabileceği ücreti belirler ve her yılın sonunda yeni yıl için belirleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam üzerinde mutabakata varılmadı. Komisyonda işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ'in, saat 16.00'da asgari ücret için teklifini açıklaması bekleniyor. TÜRK-İŞ'in asgari ücret açıklamasını saat kaçta yapacağı merak ediliyor. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Komisyonda işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ'in, saat 16.00'da asgari ücret için teklifini açıklayacağı öğrenildi.

TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

Komisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" dedi. Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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