Türk futbolunun özeti gibi olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor, İhsangazispor ile oynayacağı maç öncesinde kale direklerinin standartlara uygun olmadığını iddia etti. Yapılan ölçüm sonucunda kalelerin yüksekliğinin 2,44 yerine 2,40 metre, genişliğinin ise 7,32 yerine 7,20 metre olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine maç, ileri bir tarihe ertelendi. İhsangazi Stadyumu'nun yaklaşık 23 yıldır yanlış ölçülerle maçlara ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Kastamonu'da 1. Amatör Kümede mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda karşılaşacağı İhsangazispor maçına dakikalar kala itirazda bulunarak kale direklerinin ölçüsünün standartlar dışında olduğunu belirtti. Metreyle kale direklerinin ölçülmesinin ardından maç iptal edildi.

HAKEMLER ÖLÇÜM YAPTI

Hakemler, sahaya metre getirerek kale direklerini ölçtü. Yapılan ölçümler sonucunda, kale direklerinin yüksekliğinin ve genişliğinin standartların dışında olduğu tespit edildi. Taşköprüspor, bu durumda maçı oynamayı reddetti. Hakemler de maçı ileri bir tarihe erteledi.

ÖLÇÜMLER YANLIŞ ÇIKTI

Kalelerin yüksekliği 2,44 metre, genişliği ise 7,32 metre olması gerekirken, 2,40 metre yüksekliğinde ve 7,20 metre genişliğinde olduğu ortaya çıktı.

23 YILDIR MAÇ OYNANIYOR

Yaklaşık 23 yıldır resmi maçlara ev sahipliği yapan İhsangazi Stadı, geçmişte oynanan maçların sonuçlarını etkilemiş olabilir. Kastamonu Belediyesi, kale direklerinin ölçüsünü düzeltmek için çalışma başlatacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.