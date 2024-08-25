Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 3. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Turgut Doman da görev aldı. Peki, Turgut Doman kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun üçüncü haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Turgut Doman kimdir? Turgut Doman hangi takımlı nereli, kaç yaşında?
TURGUT DOMAN KİMDİR?
Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 doğumlu ve Eskişehir kökenli bir hakem. Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman, Süpr Lig'de maç yönetmeye devam ediyor.
Lisans Bilgileri
Lisans No : 26896
Klasman : Süper Lig Hakemi
Bölge : ESKİŞEHİR
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