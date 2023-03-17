Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tuncay Sonel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tuncay Sonel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında, nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tuncay Sonel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tuncay Sonel'in hayatını araştırıyor. Peki, Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel kaç yaşında, nereli? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel (1970, Adana), Türk bürokrattır. 9 Haziran 2020 tarihinde cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valisi olarak atanmıştır.

Yaşamı ve kariyeri

1970 yılında Adana'da doğan Sonel; ilk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında lisans, yine aynı fakültenin kamu yönetimi anabilim dalında 1995 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Ceyhan (Adana) Kaymakam Refikliği, Maden (Elazığ) Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Simav (Kütahya) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirdi.1997-1999 Güdül (Ankara), 1999-2001 Köse (Gümüşhane), 2001-2005 Vize (Kırklareli), 2005-2008 Birecik (Şanlıurfa), 2008-2012 Of (Trabzon), 2012-2015 Seydişehir (Konya), 2015-2016 Bandırma (Balıkesir) Kaymakamı, 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy (İstanbul) Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

13 Haziran 2017 - 09 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarakgörev yapmış olup, 09 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Kararname ile Ordu Valiliğine atanmıştır. 30/6/2017 - 16/6/2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Vali Sonel, 21 Haziran 2020'den itibaren de Ordu Valisi olarak görev yapmaktadır.

Özel yaşamı

Evli olup 2 çocuk babasıdır.