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TÜMORSİAD 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

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TÜMORSİAD 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi
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Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD), 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda tüzük düzenlemeleri, yeni dönem çalışma kurulları ve stratejik eylem planları oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD), 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı. Genel kurula bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası ticaret ağlarını güçlendirmek, iş insanlarının küresel pazarlardaki rolünü artırmak için atılması gereken adımlar konuşuldu. Derneğin önümüzdeki döneme ait stratejik hedefleri, vizyon projeleri, tüzük değişikliği ve kurumsal yapılanma adımları da karara bağlandı.

Genel kurulda konuşan TÜMORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ, derneğin başta Ortadoğu olmak üzere küresel ölçekte kurduğu ticari ve stratejik köprülerin önemine değindi. Bağ şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz 1. Olağanüstü Genel Kurulumuz, derneğimizin geleceğe yönelik güçlü adımlarının ve dinamik yapısının bir göstergesidir. Sayın bakanlarımızın, milletvekillerimizin, bürokratlarımızın, STK temsilcilerimizin, basın mensuplarının ve değerli üyelerimizin katılımıyla ortaya koyduğumuz bu ortak akıl; Ortadoğu coğrafyası ve ülke ekonomisine katma değer sağlama kararlılığımızı pekiştirmiştir."

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Genel kurul gündemindeki tüzük düzenlemeleri, yeni dönem çalışma kurullarının belirlenmesi ve stratejik eylem planları oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, yeni dönem için iyi dileklerin paylaşılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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